Le agenzie di stampa statunitensi si rifiutano di rispettare le nuove regole del Pentagono di riportare solo informazioni ufficiali
Il New York Times, la Reuters, l'AP News si uniscono a un coro crescente di organizzazioni mediatiche che rifiutano le politiche che secondo loro minacciano la libertà di stampa.
Abbiamo appena ricevuto la notizia che le principali organizzazioni giornalistiche americane si rifiutano di rispettare le nuove regole del Pentagono che limiterebbero il loro accesso e richiederebbero l'impegno a non ottenere informazioni non autorizzate. Il New York Times, Reuters, AP News e altri importanti organi di stampa sostengono che la politica mina le protezioni costituzionali della stampa e limita i giornalisti dal riferire liberamente sulle operazioni militari. Il dipartimento della Difesa insiste sul fatto che le misure proteggono la sicurezza nazionale, ma gli editori le definiscono eccessivamente restrittive e senza precedenti, avvertendo che potrebbero soffocare il controllo pubblico sulle azioni del governo. Mentre alcuni media marginali hanno accettato le regole, i media mainstream si impegnano a continuare a fare giornalismo indipendente. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nei post qui sotto o al seguente link. Go!