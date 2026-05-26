Le auto a guida autonoma sono una svolta per i non vedenti

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Probabilmente sai che Tesla e molte altre auto elettriche sono già in gran parte in grado di guidarsi da sole, e le auto completamente autonome si stanno avvicinando sempre di più. Questo è un concetto particolarmente interessante per cose come i taxi. Le opinioni su questo sono comunque divise, ma un gruppo che sembra molto positivo a riguardo è quello dei disopponenti.

Il New York Times riporta oggi che le persone ipovedenti hanno abbracciato questo concetto e affermano che rafforza il loro senso di indipendenza e le libera dal dover dipendere dagli altri, che siano essi compagni o guidatori. Permette anche loro di impostare la temperatura esattamente come preferiscono, mettere la musica al volume che vogliono e, in sostanza, è come prendere la propria auto - tranne che non stai guidando tu stesso.

Le auto a guida autonoma non sono state del tutto prive di controversie, tuttavia. Oltre a mettere i conducenti senza lavoro, ci sono stati alcuni incidenti che suggeriscono che la tecnologia potrebbe non essere ancora al 100% affidabile e, se manca la corrente, rischiano di rimanere bloccati. Ma non c'è dubbio che stiamo andando in quella direzione, e questo dimostra che ci sono vantaggi che potrebbero essere stati trascurati nella discussione.