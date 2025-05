Le auto senza conducente potrebbero essere sulle nostre strade nel 2027

HQ

Le auto senza conducente, così come le auto volanti, sembrano un buon indicatore di quando saremo davvero nel futuro in cui molte persone credevano che saremmo stati entro gli anni 2000. Sembra che potremmo finalmente essere nella fase in cui potremmo vedere le auto guidare da sole per le strade, almeno nel Regno Unito.

Il governo del Regno Unito prima dell'attuale amministrazione aveva detto che avremmo avuto auto senza conducente sulle strade entro il 2026, ma ora sembra che le vedremo invece nella seconda metà del 2027. Tuttavia, alcune aziende stanno già sperimentando auto senza conducente utilizzando un sistema sviluppato dalla società di intelligenza artificiale Wayve.

"Siamo pronti a lanciare i robotaxi nel Regno Unito non appena il contesto normativo sarà pronto per noi", Andrew Macdonald, vicepresidente senior della mobilità di Uber, ha dichiarato alla BBC.

Sono già disponibili alcune tecnologie di guida autonoma limitate, ma il conducente deve essere al volante e responsabile del veicolo. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che il pubblico sia pronto ad accettare un'auto senza qualcuno che la guidi, però, poiché in questo momento sembra che l'opinione pubblica sia molto contraria a un veicolo che guida da solo.

