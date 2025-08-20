Gamereactor

Le autorità francesi indagano sulla morte "orribile" di un uomo durante il live streaming su Kick

Avviata un'indagine dopo che un video online mostra abusi fatali.

Le ultime notizie sulla Francia. I pubblici ministeri francesi nel sud della Francia hanno aperto un'indagine in seguito alla morte di un uomo di mezza età durante un evento in diretta streaming in cui è stato oggetto di abusi.

L'individuo, il cui vero nome è Raphael Graven, ma riconosciuto online come Jean Pormanove o JP, si era guadagnato un seguito ospitando eventi in live streaming in cui era stato sottoposto ad abusi o umiliazioni.

Kick, la piattaforma coinvolta, ha dichiarato che sta collaborando pienamente con l'indagine e ha ribadito il suo impegno per la sicurezza dei contenuti. "Siamo profondamente rattristati dalla perdita di Jean Pormanove ed estendiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua comunità", hanno aggiunto.

L'Alto commissariato francese per l'infanzia ha definito l'incidente "orribile". "Le piattaforme hanno un'immensa responsabilità nella regolamentazione dei contenuti online in modo che i nostri figli non siano esposti a contenuti violenti. Invito i genitori a essere estremamente vigili", ha scritto su X.

Jean Pormanove // Shutterstock

