Le autorità francesi indagano sulla morte "orribile" di un uomo durante il live streaming su Kick

Le ultime notizie sulla Francia . I pubblici ministeri francesi nel sud della Francia hanno aperto un'indagine in seguito alla morte di un uomo di mezza età durante un evento in diretta streaming in cui è stato oggetto di abusi.

L'individuo, il cui vero nome è Raphael Graven, ma riconosciuto online come Jean Pormanove o JP, si era guadagnato un seguito ospitando eventi in live streaming in cui era stato sottoposto ad abusi o umiliazioni.

Kick, la piattaforma coinvolta, ha dichiarato che sta collaborando pienamente con l'indagine e ha ribadito il suo impegno per la sicurezza dei contenuti. "Siamo profondamente rattristati dalla perdita di Jean Pormanove ed estendiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e alla sua comunità", hanno aggiunto.

L'Alto commissariato francese per l'infanzia ha definito l'incidente "orribile". "Le piattaforme hanno un'immensa responsabilità nella regolamentazione dei contenuti online in modo che i nostri figli non siano esposti a contenuti violenti. Invito i genitori a essere estremamente vigili", ha scritto su X.