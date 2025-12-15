Le azioni Tesla salgono al livello più alto da quasi un anno dopo che Musk conferma il test completamente autonomo dei robottaxi

HQ

Le azioni di Tesla sono salite di quasi il 5% al livello più alto dell'ultimo quasi un anno, dopo che Elon Musk ha confermato che l'azienda sta ora testando robotaxis senza alcun monitoraggio di sicurezza umana all'interno del veicolo. Musk ha detto che i test coinvolgono auto che operano senza alcun occupante, segnando un passo significativo verso una guida completamente autonoma.

Gran parte della valutazione di 1,53 trilioni di dollari di Tesla si basa sulla fiducia degli investitori nella sua tecnologia a guida autonoma e nel futuro business dei robotaxi, anche se la maggior parte dei ricavi dell'azienda proviene ancora dalla vendita di veicoli elettrici. Il rally del titolo riflette un crescente ottimismo sul fatto che Tesla stia facendo progressi tangibili verso i servizi commerciali senza conducente.

Tecnologia a guida autonoma e futuro business dei robotaxi

Tesla ha precedentemente lanciato un pilota limitato di robotaxi ad Austin, Texas, utilizzando veicoli Model Y modificati con software Full Self-Drive. Quei primi test erano georecinati e richiedevano un monitor di sicurezza umano sul sedile anteriore del passeggero. La rimozione di questo requisito suggerisce che l'azienda si stia avvicinando a un deployment più ampio, incluso il lancio previsto di Cybercab per il prossimo anno.

L'aggiornamento è in linea con le aspettative che Tesla ha fissato durante la recente conference call sugli utili, mentre rimane cautela riguardo all'approvazione normativa e alle sfide tecniche. Tesla è ancora dietro a Waymo di Alphabet, che attualmente guida il mercato statunitense con migliaia di robotaxis commerciali e centinaia di migliaia di corse a pagamento ogni settimana.