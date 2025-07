Le body cam per arbitri potrebbero essere utilizzate in Premier League e in altre competizioni, ma necessitano di approvazione Due terzi dei club dovrebbero votare per l'uso delle body cam negli arbitri.

HQ Introdotte in tutto il mondo dalla FIFA in occasione della Coppa del Mondo per Club, le body cam per arbitri potrebbero essere utilizzate in Premier League e in altre competizioni. Tuttavia, dovrebbero essere approvati da almeno due terzi dei membri della lega. Dopo averli testati durante la Coppa del Mondo per Club, i risultati sono stati "oltre le nostre aspettative", secondo il capo degli arbitri della FIFA Pierluigi Collina. D'ora in poi, l'International Football Association Board, IFAB, permetterà ad altre competizioni professionistiche al di fuori della FIFA di provare questo sistema. Secondo la BBC, è "molto probabile" che la Premier League lo proverà nell'ultimo turno di partite dell'evento Summer Series negli Stati Uniti domenica. Ci sarebbe una votazione e due terzi dei club della Premier League dovrebbero essere d'accordo sul suo utilizzo. Le body cam dell'arbitro catturano la partita così come la vede l'arbitro, il che può aiutare a capire meglio cosa un arbitro ha visto (non ha visto) durante una partita. Celso Pupo / Shutterstock