Le carenze di Switch 2 dovrebbero durare fino al prossimo anno, dicono gli analisti

La nuova console di Nintendo continua a volare via dagli scaffali a un ritmo record, superando di gran lunga il suo predecessore, ma sta anche diventando sempre più difficile da trovare, soprattutto in Giappone. Secondo Nikkei, la domanda sta chiaramente superando l'offerta e gli analisti di Toyo Securities prevedono che questa situazione potrebbe persistere fino alla primavera del prossimo anno.

In Giappone, i rivenditori stanno ricorrendo a strategie come le lotterie e le vendite "primo arrivato, primo servito", spesso limitate ai clienti con tessere di iscrizione al negozio. Finora, cinque diversi round della lotteria si sono svolti tramite il negozio online di Nintendo e molti fan - che hanno ripetutamente "perso" la possibilità di acquistarne uno - stanno ora esprimendo la loro frustrazione ad alta voce e pubblicamente.

Secondo quanto riferito, Nintendo punta a 15 milioni di unità di Switch 2 durante i primi dieci mesi di uscita, eguagliando le vendite di Switch originale nello stesso periodo di tempo. Tuttavia, previsioni più ottimistiche indicano 18-20 milioni di unità, che sarebbero il 20-30% in più rispetto al modello di prima generazione.

Anche se Nintendo aumenta la produzione in fabbrica e lavora per assicurarsi i componenti critici, la domanda non mostra segni di rallentamento. Con una produzione manifatturiera imprevedibile e una continua frenesia di acquisto, lo Switch 2 rimarrà probabilmente un bene scarso fino alla primavera del 2026, o addirittura oltre.

Sei uno dei tanti che stanno ancora cercando (e fallendo) di accaparrarsi uno Switch 2?