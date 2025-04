Le chiavi di gioco per Nintendo Switch 2 saranno rivendibili, non legate a un account Nintendo

HQ

Le schede di gioco per Nintendo Switch 2 sono stati uno degli argomenti più controversi: Nintendo ha dichiarato che alcuni giochi (almeno i propri giochi first party) verranno forniti con schede Game-key, che non contengono i dati completi del gioco, ma piuttosto funzionano come una "chiave" per scaricare il gioco completo online. Ciò ha causato disagio a molti giocatori, in quanto rende Internet obbligatorio (almeno per la prima volta per scaricare il gioco), distorcendo il valore dei giochi fisici.

Tuttavia, in realtà questo non è molto diverso da come funzionano i blu-ray di PlayStation da un po' di tempo. E nel caso ci fosse qualche dubbio, la scheda di gioco è obbligatoria ogni volta che vuoi giocare e non è legata in alcun modo al tuo account Nintendo. Ciò significa che il mercato dell'usato funzionerà come sempre: potrai acquistare e vendere giochi usati senza preoccupazioni, oppure prestarli ad amici e familiari.

Nintendo lo ha confermato a GameSpot. Può sembrare scontato, ma in un mondo in cui un gioco di Mario Kart diventerà il gioco più costoso della generazione, è bene cercare certezze assolute...

Detto questo, sembra che alcuni editori venderanno i loro giochi completi sulla scheda di gioco, come accade con la maggior parte dei giochi Switch. Questo sarà il caso di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, in arrivo con una scheda di gioco da 64 GB.