Nintendo giustifica i prezzi controversi di Mario Kart World e Switch 2 Welcome Tour

Il prezzo di Nintendo Switch 2 e dei suoi giochi ha causato una grande polemica tra i fan, in particolare per due giochi specifici: Mario Kart World e Nintendo Switch 2: Welcome Tour . Il primo sarà il gioco più costoso della generazione: $ 80 / € 90 / £ 75 per una copia fisica ($ 70 / € 80 / £ 67 digitale), più costoso dei giochi di PS5 e Xbox Series X. Perché è così costoso?

Bill Trinen, Vice President of Product and Player Experience di Nintendo of America, intervistato da IGN, ha dato il classico "guardiamo ogni gioco individualmente e decidiamo". E nel caso di Mario Kart World, sentono che con l'esperienza che offrono e il valore che ha, quello è il prezzo giusto (è dieci dollari/euro in meno rispetto a Donkey Kong Bananza, per esempio).

"Questo è un gioco così grande e così vasto e ci troverai così tante piccole cose da scoprire. E ci sono ancora altri segreti che penso che quando le persone finiranno per acquistare e giocare al gioco, scopriranno che questa sarà probabilmente l'esperienza di Mario Kart più ricca che abbiano mai avuto", suggerendo che ci saranno altre sorprese per il Nintendo Direct sul gioco il 17 aprile.

Nintendo Switch 2: Welcome Tour sarà $9.99

Per quanto riguarda il controverso Nintendo Switch 2: Welcome Tour, che sembra un tutorial o un sito web glorificato che spiega gli interni di Switch, e molti credono che dovrebbe essere incluso con la console, ma sarà un gioco a pagamento, Trinen ha confermato che avrà un prezzo di $ 9,99 sull'eShop (probabilmente lo stesso importo in euro e circa £ 8).

Trinen ha detto che prendono ogni partita e dicono "'qual è il prezzo giusto per il valore di questo intrattenimento?'". E ha descritto Welcome Tour come un "software piuttosto robusto con un sacco di dettagli fantastici", e suggerisce che non è per tutti, ma piuttosto un titolo per "persone che sono particolarmente interessate alla tecnologia e alle specifiche del sistema e cose del genere (...) che vogliono più informazioni sul sistema piuttosto che necessariamente una rapida introduzione a tutto ciò che fa.

"E per questo motivo e per la quantità di cura e lavoro che il team ci ha messo, penso che sia stato deciso che, 'Sì, sembra che $ 9,99 non sia un prezzo esorbitante. Sembra un buon valore per ciò che stai ottenendo dal prodotto". "

"Penso che, nel complesso, il nostro approccio generale sia davvero focalizzato solo su ciò che è il contenuto, qual è il valore e qual è un prezzo appropriato basato su questo", ha aggiunto. Sei d'accordo?