Le divinità giapponesi si uniscono alla lotta in Age of Mythology: Retold

Durante l'Xbox Game Showcase di stasera, Microsoft ha svelato una nuova espansione per Age of Mythology: Retold - l'epica Lancia Celeste, che introduce la mitologia giapponese nel gioco, traendo ispirazione dalle leggende e dalle divinità tradizionali. I giocatori avranno accesso a unità mitologiche come tengu, kitsune e altre creature iconiche, insieme a poteri divini unici.

Proprio come il gioco base, già elogiato per la sua grafica modernizzata e il design raffinato, Heavenly Spear promette un'esperienza altrettanto straordinaria. Gli sviluppatori di World's Edge hanno dichiarato che l'espansione corrisponderà all'alto livello di ambizione di Retold, con una forte attenzione all'autenticità e all'equilibrio.

L'espansione verrà lanciata questo autunno e sarà inclusa anche in Game Pass.