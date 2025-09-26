Le emittenti europee voteranno lo spot israeliano dell'Eurovision

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Unione europea di radiodiffusione terrà una votazione entro la fine dell'anno per determinare se Israele potrà partecipare all'Eurovision Song Contest del prossimo anno a Vienna. Diversi paesi membri hanno espresso forti obiezioni, collegando la partecipazione ai recenti conflitti, con alcuni che si sono impegnati a ritirarsi se Israele competerà. La decisione arriva mentre l'Eurovision affronta un crescente controllo sulla sua neutralità politica, evidenziando la sfida di bilanciare gli eventi artistici con le tensioni globali. Gli organizzatori hanno in programma di affrontare la questione durante una speciale assemblea online delle emittenti associate all'inizio di novembre. Il risultato potrebbe rimodellare la scaletta del concorso e mettere alla prova l'approccio dell'EBU alla partecipazione controversa.