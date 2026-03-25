Le Filippine dichiarano emergenza energetica a causa del conflitto in Medio Oriente

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Le Filippine hanno dichiarato un'emergenza energetica nazionale, con il presidente Ferdinand Marcos Jr. che avverte di un "pericolo imminente" per la sicurezza energetica del paese a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.

Lo stato di emergenza, previsto per durare un anno, consente al governo di agire più rapidamente per garantire le forniture di carburante, inclusi gli acquisti anticipati di petrolio e prodotti petroliferi. Le autorità stanno anche lavorando per costruire una riserva cuscinetto, con piani per procurarsi circa 1 milione di barili di petrolio.

I funzionari affermano che la crisi ha innescato volatilità nei mercati energetici globali, interrotto le catene di approvvigionamento e spinto verso l'alto i prezzi del petrolio, sollevando preoccupazioni per l'inflazione e il rallentamento economico. Le riserve attuali sono stimate in circa 45 giorni di approvvigionamento.

Il governo ha inoltre formato un comitato per supervisionare la distribuzione dei beni essenziali, tra cui carburante, cibo e medicinali, monitorando al contempo l'impatto sulla valuta nazionale.

La mossa arriva mentre le tensioni legate al conflitto che coinvolgono Stati Uniti, Israele e Iran continuano a infiltrarsi nei mercati globali.

A livello interno, la situazione sta già alimentando disordini, con lavoratori dei trasporti e gruppi di consumatori che pianificano scioperi per l'aumento dei prezzi del carburante e quella che vedono come una risposta governativa lenta.