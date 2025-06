Le Filippine e l'UE avviano un nuovo dialogo sulla sicurezza

HQ

Le ultime notizie sulle Filippine e l'Unione Europea . Ora sappiamo che le Filippine e l'UE stanno istituendo un canale formale per le discussioni sulla sicurezza e la difesa, come annunciato durante la visita del capo della politica estera dell'UE Kaja Kallas a Manila.

Ciò si concentrerà su sfide condivise come attacchi informatici, campagne di disinformazione e preoccupazioni per la stabilità regionale, comprese le tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Lo sforzo si basa su un accordo di cooperazione di lunga data e segnala un partenariato strategico in crescita.