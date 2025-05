Le finali della NBA Conference sono pronte e piene di sorprese

HQ

Il campionato di basket più importante del mondo entra nel tratto finale della sua post-season. Le finali di Conference decidono il titolo di Campione della Conference. Come forse saprai, l'NBA è composta dalla Eastern e dalla Western Conference, dividendo gli Stati Uniti in due parti distinte. I due vincitori della conference si affronteranno nelle finali NBA per competere per il trofeo " "Larry O'Brien". E quest'anno si preannuncia promettente.

A partire da quella più vicina all'Europa, la Eastern Conference vedrà contrapposti i Indiana Pacers contro i New York Knicks. . Le due finaliste sono le grandi sorprese, eliminando i campioni in carica e una delle migliori squadre della stagione regolare. La squadra di Indianapolis ha quasi spazzato via i Cleveland Cavaliers, che hanno avuto un'ottima stagione regolare, finendo primi in classifica, 4-1. E per quanto riguarda la squadra della Grande Mela, hanno eliminato una squadra dei Boston Celtics che assomigliava poco ai campioni della stagione precedente. L'infortunio al tendine d'Achille di Jayson Tatum e le scarse prestazioni della squadra hanno portato alla vittoria per 4-1 dei Knicks. Così, rivivremo le finali di conference delle stagioni 1993-94, 1998-99 e 1999-2000.

E chiudendo con la parte del Pacifico, oltre a vivere una finale di conference senza precedenti, sarà la prima volta dal 1996 che nessuna squadra dello stato della California o del Texas parteciperà, contrapponendo i Oklahoma City Thunder contro i Minnesota Timberwolves. Questo incontro vedrà uno dei giovani più promettenti dei Thunder contro uno dei volti della lega, Anthony Edwards e i Wolves. Gli Oklahoma Thunder hanno eliminato i Denver Nuggets, campioni due anni fa, in Gara 7 e i Minneapolis Timberwolves hanno eliminato i Golden State Warriors per 4-1.

Potenziali pietre miliari delle finali della conferenza NBA 2025

Questi incontri sono molto interessanti a causa delle implicazioni a lungo termine del campionato. Gli Indiana Pacers potrebbero tornare alle finali NBA dopo 25 anni e vincere il loro primo anello. Anche i New York Knicks sarebbero tornati alle finali 26 anni dopo, anche se hanno vinto due campionati più di 50 anni fa. Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto un anello prima del cambio di sede, ma ora non partecipano a una finale dal 2012. E i Minnesota Timberwolves sono alla ricerca della loro prima apparizione alle finali in assoluto.

La prima partita della serie Ovest è questa Mercoledì 21 maggio alle 1:30 BST, 2:30 CEST e nella serie Est iniziano il Giovedì 22 maggio alle 1:00 BST, 2:00 CEST.

Quali squadre pensi che arriveranno alle finali?