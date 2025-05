Le forze armate di tutto il mondo esaminano lo scontro tra India e Pakistan alla ricerca di intuizioni tattiche Il recente combattimento aereo offre rari dati del mondo reale sulle armi aria-aria avanzate.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Ora sappiamo che le forze armate di tutto il mondo stanno studiando attentamente il recente scontro aereo tra jet pakistani e indiani, dove i caccia J-10 di fabbricazione cinese avrebbero abbattuto aerei indiani. L'incontro sta attirando l'attenzione a causa del possibile ingaggio del missile cinese PL-15 contro il sistema Meteor dell'Europa, offrendo dati rari sulle armi aria-aria avanzate in combattimento reale. Le lezioni potrebbero plasmare le strategie aeree dall'Indo-Pacifico all'Europa. Il missile cinese PL-15 // Shutterstock