Le forze israeliane fanno irruzione nella casa del regista palestinese premio Oscar

Il regista palestinese Basel Adra, il cui documentario No Other Land ha recentemente ottenuto un riconoscimento internazionale, dice che i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella sua casa in Cisgiordania mentre era in ospedale con i familiari feriti. I coloni avevano precedentemente attaccato il suo villaggio, lasciando feriti diversi parenti. Secondo Adra, i soldati hanno interrogato sua moglie, perquisito il suo telefono e trattenuto brevemente uno zio mentre sua figlia neonata era presente. L'esercito ha affermato che la sua presenza è stata una risposta agli incidenti di lancio di pietre che hanno ferito i civili israeliani. Adra, noto da tempo per aver documentato la violenza dei coloni, ha descritto gli eventi come terrificanti e ha detto che temeva di essere arrestato se avesse cercato di tornare a casa.