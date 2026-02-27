Le forze pakistane e afghane si scontrano lungo il confine dopo giorni di ostilità

HQ

Le forze pakistane e afghane si sono scambiate pesanti colpi giovedì lungo il confine montuoso a nord-ovest, aumentando le tensioni dopo giorni di ostilità transfrontaliere. I talebani hanno dichiarato che i loro attacchi hanno preso di mira posti pakistani in risposta ai bombardamenti aerei del fine settimana contro militanti del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e dello Stato Islamico del Khorasan presumibilmente operanti dal territorio afghano.

Entrambe le parti hanno affermato di aver distrutto o catturato posti avversari, anche se tali notizie non sono state verificate in modo indipendente da media come Reuters. Video di fonti sia pakistane che afghane mostrano colpi di arma da fuoco notturni su terreni accidentati, con raffiche di fuoco automatico e proiettili traccianti che illuminano le montagne.

Guardia di sicurezza afghana vicino al valico di frontiera con il Pakistan // Shutterstock

Il governo pakistano ha definito le azioni dei talebani "non provocate" e ha affermato che le sue forze hanno risposto con decisione, infliggendo perdite e distruggendo equipaggiamenti. Il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha avvertito che ulteriori attacchi alle principali città avrebbero provocato ritorsioni, ma ha sottolineato che il gruppo non intende espandere il conflitto.

Le tensioni lungo i 2.600 km della Linea Durand seguono scontri mortali lo scorso ottobre, e il Pakistan ha ora messo le sue forze di sicurezza in massima allerta, accelerando operazioni basate sull'intelligence e arrestando decine di sospetti militanti, inclusi cittadini afghani...