Le foto dal set offrono un primo sguardo ai Dursley nello show di Harry Potter della HBO

Sembra che la serieHarry Potter della HBO sia stata creata in qualche modo cronologicamente, dato che alcune fotografie trapelate sul set hanno iniziato a fare il giro dopo le riprese che si sono svolte alleLondon Zoo di questa settimana. Coloro che hanno familiarità con il mondo di Harry Potter sapranno che prima che Harry scopra di essere un mago, fa una gita allo zoo con sua zia e suo zio, Petunia e Vernon, e suo cugino Dudley, dove finiscono per verificarsi alcune peripezie magiche. Ora abbiamo un assaggio di come sarà nella serie.

Nelle immagini, arriviamo a Dominic McLaughlin in normali abiti da strada (poiché questo accade prima che si diriga a Hogwarts) e vediamo anche Bel Powley e Daniel Rigby nei panni di Petunia e Vernon. Dudley è presente anche in una tuta da ginnastica piuttosto appariscente.

Al momento, ci aspettiamo che la serie Harry Potter debutti nel 2026 o nel 2027, forse quest'ultimo a seconda del numero di effetti speciali utilizzati nello show, che senza dubbio si trascinerà in post-produzione ogni volta che questa fase verrà avviata, probabilmente verso la fine del 2025.