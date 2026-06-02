Le immagini satellitari mostrano un Sahara più verde grazie alle tartarughe

HQ

È risaputo che il deserto del Sahara è uno dei luoghi meno ospitali e secchi della Terra, anche se non è sempre stato così. E se le condizioni cambiassero, potrebbe tornare a essere ospitale. Cinque anni fa è stato condotto un esperimento in cui 500 tartarughe africane a sperone (una delle più grandi tartarughe terrestri del mondo) sono state rilasciate in una zona particolarmente colpita del deserto, e da allora hanno avuto successo dove macchine, sostanze chimiche e altri metodi hanno fallito, ovvero nel rendere di nuovo verde l'area.

Questo è riportato dall'Indian Defence Review, che osserva che la differenza è diventata così significativa da essere visibile dallo spazio. Il segreto è che le tartarughe con le cosce a sperone scavano sottoterra per sfuggire al caldo, e scavano in profondità, 10-15 metri. Questo ha creato cavità porose sotterranee che hanno contribuito a rendere il terreno più umido, permettendo alle piante di crescere lì.

Le piante, a loro volta, attirano insetti, il che porta infine uccelli e altri animali a trasferirsi in quello che, fino a poco tempo fa, era un deserto arido. I ricercatori chiamano le tartarughe con le cosce a sperone "ingegneri degli ecosistemi", ma sottolineano che non possono farlo da sole; piuttosto, gli esseri umani devono contribuire non distruggendo il loro habitat e non cacciandoli (è una specie in via di estinzione).