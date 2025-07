Le inondazioni in Texas provocano almeno 40 morti mentre continuano i soccorsi

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Le inondazioni improvvise nel Texas centrale hanno causato decine di morti e molti altri dispersi dopo che le piogge torrenziali hanno travolto il fiume Guadalupe. Almeno 40, tra cui 15 bambini, sono stati confermati morti, hanno detto sabato le autorità.

"Sappiamo che i fiumi si alzano, ma nessuno se lo aspettava", ha detto il giudice della contea di Kerr Rob Kelly. "Non sappiamo quante persone fossero nelle tende ai lati, in piccole roulotte ai lati, nelle case in affitto ai lati", ha detto il tenente governatore del Texas Dan Patrick.

I campi e le città rurali hanno subito danni diffusi, con intere strutture spazzate via e squadre di emergenza che hanno estratto i sopravvissuti dai tetti e dagli alberi. I funzionari dicono che l'intensità della tempesta è stata di gran lunga maggiore del previsto, lasciando poco tempo per la preparazione.