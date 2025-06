Le leggende di GTA V anticipano il ritorno - Rockstar, stai ascoltando?

HQ

Michael, Trevor e Franklin sono tornati di nuovo sotto i riflettori, questa volta grazie ai loro doppiatori: Steven Ogg, Ned Luke e Shawn Fonteno. Durante la loro apparizione al Comic Con di Bruxelles, al trio è stato chiesto se sarebbero stati disposti a tornare in un DLC per un ultimo concerto. La risposta? Un clamoroso sì, soprattutto quando Michael ha aggiunto "One Last Score". Che, siamo onesti, sarebbe un titolo perfetto per l'espansione.

Non c'è mai stata alcuna parola ufficiale da parte di Rockstar, ma il fatto che tre amati personaggi – e gli attori dietro di loro – siano entusiasti dell'idea? Bene, ora è solo questione di sapere se i fan possono gridare abbastanza forte e se Rockstar sta ascoltando. Certo, è un azzardo, ma ehi, la speranza muore per ultima. Un ultimo piccolo DLC, come complemento all'imminente Grand Theft Auto VI - ora sarebbe oro puro.

Un ultimo punteggio.

Che ne pensate, non sarebbe fantastico?