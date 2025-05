Le maglie in edizione limitata di Travis Scott dell'FC Barcelona si esauriscono in pochi minuti

HQ

L'ultima collaborazione dell'FC Barcelona con un artista rinomato è stata fruttuosa. In effetti, dovrebbero prendere in considerazione l'idea di lanciare più unità dell'esclusiva maglia con il marchio Cactus Jack, creato dal popolare rapper Travis Scott.

Sia la squadra maschile che quella femminile indosseranno questa maglia speciale per le partite di campionato dell'11 maggio (contro il Real Madrid nella Liga) e del 18 maggio (contro l'Athletic Club nella LaLigaF). Il club catalano collabora spesso con artisti famosi per creare maglie in edizione limitata prima di partite importanti (come i Rolling Stones, i Coldplay o Rosalía).

Le maglie in edizione limitata sono state rilasciate oggi sul loro sito web e sono andate esaurite in pochi minuti. Le maglie maschili e femminili costano 399,99 euro, limitatamente a 1.899 unità. Il club ha anche rilasciato 22 unità firmate (11 per gli uomini, 11 per le donne), firmate per le formazioni tarting, per un valore di 2.999,99 euro.

Uno speciale concerto privato si terrà il giorno prima della partita, il 10 maggio, esclusivamente per gli ospiti invitati da Spotify. Una nuova collezione di abbigliamento lifestyle uscirà anche sul sito web di Travis Scott il 9 maggio.