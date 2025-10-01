Le mimetiche Maestria per Call of Duty: Black Ops 7 sono state rivelate

HQ

Hai già finito il tuo grind mimetico il Call of Duty: Black Ops 6 ? No? Beh, è meglio che finiate presto perché Black Ops 7 è all'orizzonte e avrà un altro carico di mimetiche da guadagnare.

Come parte di Call of Duty Next, Activision ha appena rivelato la lista di Mastery Camos che sarà offerta per il gioco, con ciascuna delle quattro modalità di gioco che include quattro opzioni per dare la caccia.

Per Co-op Campaign, i quattro disegni sono considerati come Molten Gold, Moonstone, Chroma Flux e Genesis.

Per Multiplayer, possiamo aspettarci Shattered Gold, Arclight, Tempest e Singularity.

Per Zombies, le opzioni sono Golden Dragon, Bloodstone, Doomsteel e Infestation.

E per Warzone, ci saranno Golden Damascus, Starglass, Absolute Zero e Apocalypse.

Qual è il tuo design preferito?