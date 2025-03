Le nazioni europee aggiornano gli avvisi di viaggio per i viaggiatori transgender negli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie sull'Unione Europea . Diversi paesi europei hanno aggiornato i loro avvisi di viaggio per i viaggiatori transgender e non binari diretti negli Stati Uniti a causa dei recenti cambiamenti di politica sotto l'amministrazione Trump.

Queste linee guida ora raccomandano ai viaggiatori di contattare le ambasciate degli Stati Uniti prima della partenza per evitare potenziali problemi con la loro designazione di genere sui documenti, a seguito di un ordine esecutivo che limita il riconoscimento federale a soli due generi.

Con l'aumentare delle preoccupazioni per possibili detenzioni alle frontiere e complicazioni per i visti, paesi come Danimarca, Finlandia e Germania consigliano ai loro cittadini di prepararsi accuratamente prima di viaggiare. Per ora, resta da vedere come questi avvertimenti avranno un impatto sui viaggiatori.