Le nazioni raggiungono un consenso storico sul patto di preparazione alle pandemie Una bozza di accordo, attesa da tempo, mira a rimodellare la risposta globale alle future pandemie.

HQ Le ultime notizie sulla Svizzera . Dopo anni di negoziati innescati dallo sconvolgimento globale del COVID-19, gli Stati membri dell'OMS hanno finalmente concordato un progetto di accordo sulla pandemia che promette di rafforzare la cooperazione internazionale contro future crisi sanitarie. L'accordo, ora in fase di revisione alla prossima Assemblea Mondiale della Sanità a maggio, propone un quadro completo per condividere conoscenze, risorse e tecnologie salvavita, sostenendo fermamente il principio della sovranità nazionale. Include disposizioni chiave per un accesso equo ai vaccini e ai trattamenti, reti di ricerca ampliate e una solida infrastruttura logistica globale. Qualcosa che potrebbe essere notato come un raro momento di unità nell'attuale mondo frammentato. Organizzazione Mondiale della Sanità // Shutterstock