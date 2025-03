Le Nazioni Unite riducono le razioni di cibo per i rifugiati Rohingya a causa della carenza di fondi

HQ

Le ultime notizie sul Bangladesh . Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha annunciato una riduzione delle razioni alimentari per i rifugiati Rohingya in Bangladesh, poiché la carenza di fondi continua a influenzare la risposta umanitaria.

L'indennità mensile per rifugiato sarà ora di 12 dollari, in calo rispetto ai 12,50 dollari, poiché il WFP deve affrontare gravi vincoli finanziari. Nonostante la riduzione, i funzionari rimangono fiduciosi che le donazioni aiuteranno a prevenire ulteriori tagli, che in precedenza avevano scatenato un aumento della malnutrizione.

Il Bangladesh continua a ospitare oltre un milione di rifugiati Rohingya nei campi di Cox's Bazar, fuggiti dalle violenze in Myanmar. Mentre le Nazioni Unite rimangono impegnate a fornire sostegno, c'è una crescente preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine di questi sforzi.