Le nuove stazioni di ricarica BYD possono fornire una carica di 1500kW

La velocità di ricarica è solo una delle sfide che oggi affrontano l'infrastruttura dei veicoli elettrici, e ci sono enormi vantaggi nell'aumentare la velocità di ricarica. Un potente compressore Tesla fornirà circa 250-300 kilowatt, ma il produttore cinese BYD sembra in grado di offrire un caricabatterie che raggiunge circa cinque volte questo.

Durante un viaggio a Pechino, InsideEVs ha testato il nuovo caricabatterie da megawatt di BYD, che raggiunge un picco di potenza di ricarica di 1500 kilowatt - hanno persino un'auto costruita su una nuova piattaforma chiamata Han L, che può eguagliare la velocità di ricarica.

I nuovi caricabatterie si chiamano "Flash", con un'architettura da 1500 ampere/1000 volt. Teoricamente questo permetterebbe una ricarica completa in circa 7-9 minuti, e anche con una batteria a circa -30 gradi Celsius, quella ricarica sarebbe comunque di soli 12 minuti.

Ovviamente queste stazioni non sono piccole e generano parecchio calore, ma sembra che stiamo avanzando rapidamente verso un futuro in cui l'autonomia delle batterie e i tempi di attesa per la ricarica saranno minimizzati.