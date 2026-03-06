Gamereactor

Auto

Le nuove stazioni di ricarica BYD possono fornire una carica di 1500kW

Un intervento completo non dovrebbe richiedere più tempo che riempire la tua auto di benzina.

La velocità di ricarica è solo una delle sfide che oggi affrontano l'infrastruttura dei veicoli elettrici, e ci sono enormi vantaggi nell'aumentare la velocità di ricarica. Un potente compressore Tesla fornirà circa 250-300 kilowatt, ma il produttore cinese BYD sembra in grado di offrire un caricabatterie che raggiunge circa cinque volte questo.

Durante un viaggio a Pechino, InsideEVs ha testato il nuovo caricabatterie da megawatt di BYD, che raggiunge un picco di potenza di ricarica di 1500 kilowatt - hanno persino un'auto costruita su una nuova piattaforma chiamata Han L, che può eguagliare la velocità di ricarica.

I nuovi caricabatterie si chiamano "Flash", con un'architettura da 1500 ampere/1000 volt. Teoricamente questo permetterebbe una ricarica completa in circa 7-9 minuti, e anche con una batteria a circa -30 gradi Celsius, quella ricarica sarebbe comunque di soli 12 minuti.

Ovviamente queste stazioni non sono piccole e generano parecchio calore, ma sembra che stiamo avanzando rapidamente verso un futuro in cui l'autonomia delle batterie e i tempi di attesa per la ricarica saranno minimizzati.

