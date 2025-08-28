Le parti con licenza hanno lo scopo di rendere ogniBorderlands 4 pistola "fantastica"

HQ

Sappiamo tutti com'è in un gioco sparatutto. Mentre l'idea è che ogni singolo oggetto abbia qualcosa di unico e speciale, in pratica, la maggior parte degli oggetti sono completamente inutili e non vengono mai ritirati o venduti istantaneamente nei negozi in-game. Anche la gente di Gearbox lo capisce, e per Borderlands 4 stanno introducendo un sistema che mira a migliorare le armi e a rendere l'idea di saccheggiare un'arma e poi sparare subito a quell'arma ancora più divertente.

Parlando con il produttore senior del progetto Anthony Nicholson alla Gamescom, siamo stati informati sul motivo per cui è stata introdotta la funzione Licensed Parts, che è la grande idea di Gearbox per rendere tutte le armi più bizzarre e uniche.

"Sì, quindi volevamo prendere molte delle cose che funzionavano davvero bene, che la gente pensava fossero davvero, davvero fantastiche, e il nostro team di armi ha fatto un lavoro straordinario dal punto di vista del design, dell'arte, dell'animazione, tutto è stato davvero, davvero ben fatto. E così volevamo vedere, quali sono quei pezzi che la gente ama? Come la parte Hyperion di Hyperion, le persone adorano lo scudo ogni volta che è alzato. Quindi prendiamo quella parte con licenza, non abbiamo il produttore completo, ma prendiamo quella parte e ora puoi averla sulla tua pistola Maliwan con Jacob's Crit e TD o Reload o qualsiasi altra cosa folle che possa essere. Quindi si tratta davvero di fare in modo che il giocatore si senta fantastico ogni volta che prende in mano un'arma e che possa continuare a sparare e saccheggiare e continuare a farlo per tutta la campagna".

Allo stato attuale, la maggior parte dei produttori di armi sono presenti in Borderlands 4 come marchi principali, con solo una manciata mancante. Quelli che mancano rimarranno in una certa misura grazie alla funzione Licensed Parts, ma in che modo Gearbox decide quali produttori presentare e quali perdere per un gioco? Il lead level designer Jason Reiss ha spiegato questo processo.

«Oh, è impossibile. È un dare e avere. Li amiamo tutti. E così troviamo le nostre diverse nicchie, i diversi stili di gioco, e ci assicuriamo di soddisfarli. Ma in realtà è estremamente difficile da scegliere. E quindi è fantastico con le parti su licenza, perché possiamo ancora portare alcune di quelle sensazioni. Hyperion è ancora lì, Atlas, porti qui quella parte con licenza e puoi ancora avere il loro comportamento, ma puoi combinarlo con tutti questi altri, cosa che adoro perché rende la nostra caccia al bottino molto più rilevante. Rende i viola o gli epici molto più allettanti e molto più eccitanti quando cadono. E quindi c'è ancora più ricompensa là fuori per il giocatore da ottenere".

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per un teaser di come sarà il post-partita per Borderlands 4, oltre a come il nuovo mondo senza soluzione di continuità consente a Gearbox di mostrare le proprie capacità creative.