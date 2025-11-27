Le partite di Europa League sono giovedì 27 novembre e la giornata di incontro prevista a dicembre

HQ

Europa League continua ancora oggi con la giornata 5 su 8 della fase di campionato. Tutte e 36 le squadre giocano oggi in situazioni diverse, ma con gli stessi obiettivi: avere abbastanza punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta successiva, sia finire tra le prime 8 o classificarsi tra la 9ª e la 24ª per evitare l'eliminazione.

Questo è il penultimo giorno di matematica dell'anno per la UEFA Europa League, con la prossima giornata giovedì 11 dicembre. Queste sono tutte le partite che puoi guardare oggi, con momenti salienti come Aston Villa contro Young Boys, Roma vs Midtjylland e Feyenoord vs Celtic:

Partite di Europa League giovedì 11 novembre:

A partire dalle 18:45 CET, 17:45 GMT



Roma vs Midtjylland



Aston Villa vs Giovani Ragazzi



Porto vs Nizza



Viktoria Plzeň vs Friburgo



Fenerbahçe vs Ferencváros



Feyenoord vs Celtic



Lille vs GNK Dinamo



PAOK vs Brann



Ludogorets vs Celta



A partire dalle 21:00 CET, 20:00 GMT



Bologna vs Salisburgo



Crvena Zvezda vs FCSB



Avanti Eagles vs Stoccarda



Genk vs Basilea



Maccabi Tel-Aviv vs Lione



Nottingham Forest vs Malmö



Panathinaikos vs Sturm Graz



Rangers vs Braga



Real Betis vs Utrecht



Guarderai qualche partita di Europa League questa sera?