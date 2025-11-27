Sport
Le partite di Europa League sono giovedì 27 novembre e la giornata di incontro prevista a dicembre
Tutte le partite di Europa League potete guardare oggi per Aston Villa, Roma, Betis, Celtic...
Europa League continua ancora oggi con la giornata 5 su 8 della fase di campionato. Tutte e 36 le squadre giocano oggi in situazioni diverse, ma con gli stessi obiettivi: avere abbastanza punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta successiva, sia finire tra le prime 8 o classificarsi tra la 9ª e la 24ª per evitare l'eliminazione.
Questo è il penultimo giorno di matematica dell'anno per la UEFA Europa League, con la prossima giornata giovedì 11 dicembre. Queste sono tutte le partite che puoi guardare oggi, con momenti salienti come Aston Villa contro Young Boys, Roma vs Midtjylland e Feyenoord vs Celtic:
Partite di Europa League giovedì 11 novembre:
A partire dalle 18:45 CET, 17:45 GMT
- Roma vs Midtjylland
- Aston Villa vs Giovani Ragazzi
- Porto vs Nizza
- Viktoria Plzeň vs Friburgo
- Fenerbahçe vs Ferencváros
- Feyenoord vs Celtic
- Lille vs GNK Dinamo
- PAOK vs Brann
- Ludogorets vs Celta
A partire dalle 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bologna vs Salisburgo
- Crvena Zvezda vs FCSB
- Avanti Eagles vs Stoccarda
- Genk vs Basilea
- Maccabi Tel-Aviv vs Lione
- Nottingham Forest vs Malmö
- Panathinaikos vs Sturm Graz
- Rangers vs Braga
- Real Betis vs Utrecht
Guarderai qualche partita di Europa League questa sera?