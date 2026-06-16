Le persone che non collezionano Space Marine o Orki gioiscono quando Warhammer rivela nuove scatole di Battleforce

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In una mossa un po' a sorpresa, considerando che hanno già una grande scatola di miniature che tutti cercano, Games Workshop ha svelato un altro giro di scatole scontate per chi desidera formare eserciti o costruire la propria collezione.

Poiché la scatola Armageddon è davvero adatta solo a giocatori di Space Marine e/o Ork (a meno che tu non voglia davvero spendere quasi £200 per il regolamento e il libro di lore), altri giocatori delle fazioni Xenos, del Caos e dei normali giocatori della Guardia Imperiale umana potrebbero essersi sentiti un po' esclusi. Fino ad ora.

In un nuovo post sulla comunità di Warhammer, Games Workshop presenta una nuova Battleforce per l'Astra Militarum, i Tyranidi, i Necron e i Chaos Space Marine. Ognuno include alcune miniature centrali e molta fanteria da completare a sconto rispetto a comprare scatola dopo scatola di Termaganti e Cultisti del Caos.

A partire dal plotone Astra Militarum, troverai un mix dei soldati più numerosi dell'Imperatore. Hai una squadra di comando cadiana con un Commissario, 10 truppe d'assalto cadiane, due batterie di ordigni da campo, un basilisco e un carro armato Rogal Dorn. Lo Sciame Tiranide ha un Tiranno dell'Alveare, tre Guerrieri Tiranidi, 10 Hormagaunts e 10 Termaganti, un Lictor e tre Saltatori di Von Ryan. La Banda di Guerra dei Marine Spaziali del Caos ha un suo tipo di sciame, con 20 Cultisti del Caos, 10 Legionari del Caos, un Lord Discordante, due Oblittori e un Venomcrawler. Infine, c'è l'Host Necron, guidato da una Chiatta di Comando delle Catacombe, e arriva con un Cacciatorpediniere Canoptek, tre Distruttori Ophydiani, cinque Flayed Ones e 20 Guerrieri Necron con sei sciami di Scarab che danzano intorno ai loro piedi. Molta distruzione, essenzialmente.

Queste scatole saranno presto in preordine, e ti danno un'ottima possibilità di iniziare un esercito non composto da Space Marine e non Ork se nessuna delle due fazioni ti prende per la nuova edizione.