Le persone hanno trovato il modo di "hackerare" i file oscurati di Epstein e vedere cosa c'è dietro le sbarre: ecco come

Alcuni dei nuovi file di Jeffrey Epstein pubblicati stanno attirando l'attenzione dopo che giornalisti e utenti online hanno scoperto che parti destinate a essere digitalmente oscurate possono essere facilmente recuperate. La questione ha sollevato dubbi sul fatto che parti della pubblicazione dei documenti del Dipartimento di Giustizia siano state affrettate o censurate in modo inadeguato.

I giornalisti del New York Times e di altri hanno scoperto che il testo oscurato in alcuni documenti giudiziari poteva essere rivelato semplicemente copiandolo e incollandolo in un altro documento, o utilizzando tecniche di editing di immagini di base. Le redazioni difettose sono comparse in materiali collegati a una causa civile del 2021 nelle Isole Vergini Americane contro gli esecutori testamentari dell'eredità di Epstein.

Sebbene il testo non censureggiato non abbia prodotto nuove rivelazioni su figure politiche di alto profilo, fornisce ulteriori dettagli su come Epstein e i suoi collaboratori avrebbero facilitato abusi e nascosto attività finanziarie attraverso complesse strutture aziendali.

In diversi casi, passaggi oscurati descrivevano pagamenti a giovani donne, tentativi di mettere a tacere o intimidire le vittime e l'uso di società di comodo che sembravano sottodichiarare i beni pur pagando spese elevate come le tasse sulla proprietà.

Errore o decisione deliberata?

La facilità con cui le redattrazioni sono state annullate suggerisce che almeno alcuni documenti non sono stati processati correttamente prima della pubblicazione. Rimane poco chiaro perché alcune informazioni finanziarie e societarie siano state oscurate, o perché le redatti siano state così facilmente reversibili.

"Penso che qualcuno all'FBI abbia deciso di commettere un "errore" e di pubblicare tutti i file," scrive un utente. " O è incompetenza o qualcuno che sta facendo qualche mossa," risponde un altro. "Colpo di scena, questa era una fuga di notizie destinata a succedere, chiunque stesse bloccando queste cose voleva che fossero diffuse," scrive qualcun altro.

La questione ha rapidamente guadagnato terreno online, con estratti non oscurati che circolavano sui social media nel giro di poche ore. La controversia si è poi estesa anche sulle piattaforme video, dove i creatori stanno guidando gli spettatori su come le redattrazioni siano state bypassate e cosa mostra il testo rivelato.

Se cerchi una spiegazione visiva di come sia successo, diversi YouTuber stanno ora pubblicando guide passo dopo passo e commenti sui documenti e sulle loro implicazioni. Qui sotto puoi trovare un esempio.