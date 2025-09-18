Le persone stanno cancellando in massa i loro abbonamenti Disney... Ed ecco perché

HQ

È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e ora si sta diffondendo rapidamente: le persone stanno cancellando i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Il contraccolpo arriva dopo che la ABC ha sospeso il "Jimmy Kimmel Live" a tempo indeterminato in seguito alle osservazioni del comico sull'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. A molti, la mossa sembra una censura e un pericoloso precedente per mettere a tacere la commedia e i commenti politici, e ora i social media si stanno riempiendo di screenshot di cancellazioni e appelli al boicottaggio non solo di Disney+, ma anche di Hulu ed ESPN. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!