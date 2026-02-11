Le prime immagini di Spider-Noir mostrano Nicolas Cage come eroe che lancia ragnatele

HQ

Anche se non conosciamo la data esatta di anteprima di Spider-Noir, sembra più vicino che più lontano. Lo diciamo perché Prime Video ha ora condiviso una marea di immagini legate alla serie, istantanee che offrono uno sguardo approfondito e approfondito su Nicolas Cage come protagonista (Ben Reilly), e con queste immagini sia in bianco e nero che a colori.

Il motivo delle due alternative è che lo show sarà offerto sia in bianco e nero che a colori. Simile a Werewolf by Night, potrai vedere la serie in entrambe le opzioni, anche se il modo migliore e più adatto sarà senza dubbio la prima, giusto?

Puoi vedere tutte le nuove immagini Spider-Noir qui sotto e restate sintonizzati perché Prime Video condividerà sicuramente presto informazioni sulla data di debutto.