Le principali potenze militari europee pianificano un'iniziativa congiunta di difesa contro i droni: questi sono i paesi coinvolti

HQ

Le cinque maggiori potenze europee della difesa si stanno preparando a lanciare un'iniziativa congiunta per investire nei droni militari, mentre la guerra in Ucraina ridefinisce le priorità sul campo di battaglia e solleva nuove preoccupazioni sull'impegno a lungo termine degli Stati Uniti nella NATO.

Ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito si stanno incontrando a Cracovia nell'ambito del Gruppo Europeo dei Cinque Ministri della Difesa. Secondo una bozza di dichiarazione vista da Reuters, si prevede che annuncieranno l'iniziativa "Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms" (LEAP), volta a sviluppare e acquisire droni autonomi e sistemi d'attacco correlati.

Dron in Ucraina // Shutterstock

Ciò riflette le lezioni tratte dall'Ucraina, dove i droni intercettori relativamente economici si sono dimostrati un'alternativa economica ai tradizionali missili di difesa aerea. I governi europei stanno ora cercando di aumentare la capacità produttiva e rafforzare la base industriale della difesa del continente, coordinando al contempo gli sforzi sia all'interno della NATO che dell'UE.

I ministri sono inoltre pronti a riaffermare il sostegno all'Ucraina e a promettere una cooperazione più stretta per contrastare le minacce ibride russe. In definitiva, l'iniziativa segnala una spinta più ampia da parte dei maggiori spendaccioni militari europei a rafforzare l'autonomia strategica mantenendo al contempo il coordinamento delle alleanze...