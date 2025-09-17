Le proiezioni di immagini di Trump ed Epstein portano all'arresto al Castello di Windsor
L'incidente precede la visita di Stato di Trump con re Carlo.
La seconda visita di Stato di Trump in Gran Bretagna ha fatto notizia negli ultimi giorni. Ora, quattro persone sono state arrestate dopo che i manifestanti hanno proiettato immagini che collegano Donald Trump a Jeffrey Epstein sul Castello di Windsor, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti inizia la sua visita di Stato in Gran Bretagna. La manifestazione includeva striscioni, foto e persino estratti di una lettera contestata presumibilmente scritta da Trump decenni fa, che è recentemente riemersa nella politica statunitense. La polizia ha descritto l'atto come una trovata non autorizzata e ha confermato gli arresti con l'accusa di comunicazioni dannose. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!