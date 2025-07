Le ragazze del cavallo anime al galoppo conquistano il vapore

HQ

Umamusume: Pretty Derby, un gioco gacha giapponese con protagoniste ragazze a cavallo, si è fatto strada nei cuori occidentali ed è ora in cima alle classifiche di Steam. Ogni personaggio è basato su un cavallo da corsa della vita reale e il fulcro di Umamusume è la raccolta, l'addestramento e la corsa di queste eroine che battono gli zoccoli.

Il gameplay ruota interamente attorno alle meccaniche gacha: è gratuito, ma ti incoraggia fortemente a spendere soldi per personaggi "affascinanti e rari", come l'iconico Haru Urara. È una delle preferite dai fan, non nonostante ma perché ha notoriamente perso ogni gara che abbia mai corso. Ora ha una fiorente base di fan e persino la sua scena di cosplay.

L'estetica kawaii gioca un ruolo enorme qui, ovviamente, e se mescolata con l'ispirazione del mondo reale e il brivido del caso, è facile capire perché i fan stiano felicemente svuotando i loro portafogli. È assurdo? Assolutamente. Ma il fandom è reale, l'hype è genuino e se sei curioso di provarlo tu stesso, il gioco è disponibile sia su Steam che su dispositivi mobili. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.