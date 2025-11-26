Le regole dell'Arsenal in Champions League, PSG e Real Madrid superano le paure, il Liverpool affonda: tutti i risultati di mercoledì
L'Arsenal rimane l'unica squadra imbattuta nella competizione.
La quinta giornata di Champions League ha portato grandi emozioni a molte delle squadre di vertice in classifica, e il risultato è che l'Arsenal diventa il comandante della competizione: l'unico a 15 punti, avendo vinto tutte le partite e ottenuto 15 punti. Questo include la vittoria contro il Bayern Monaco 3-1, infliggendo la prima sconfitta stagionale al club tedesco.
L'altra squadra imbattuta, l'Inter di Milano, ha subito un dolore al 93° minuto contro l'Atlético de Madrid, perdendo 2-1. Paris Saint-German e Real Madrid hanno vinto anch'essi e sono in cima alla classifica, ma hanno subito seri guai, poiché il PSG ha dovuto rimontare due volte per vincere 5-3 contro il Tottenham, e il Real Madrid ha quasi pagato i loro problemi difensivi nonostante i quattro gol di Mbappé contro l'Olympiacos, chiudendo 4-3.
La serata più amara fu per il Liverpool: subirono una pesante sconfitta 4-1 contro il PSV Eindhoven...
Risultati della Champions League mercoledì 25 novembre:
- Pafos 2 - 2 Monaco
- Copenhagen 3 - 2 Kairat
- Olympiacos 3 - 4 Real Madrid
- Sporting 3 - 0 Club Brugge
- Eintracht Francoforte 0 - 3 Atalanta
- Liverpool 1 - 4 PSV
- Atlético Madrid 2 - 1 Inter
- Arsenal 3 - 1 Bayern Monaco
- PSG 5 - 3 Tottenham
Quando si giocano le prossime partite di Champions League?
Siamo quasi alla fine della fase di campionato e quest'anno ci saranno solo altre giornate di partita. Si giocheranno dal 9 al 10 dicembre, con i momenti salienti che includono Atalanta contro Chelsea, Inter contro Liverpool, Real Madrid contro Manchester City e Club Brugge contro Arsenal.