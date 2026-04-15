Le scoregge in Tomodachi Life: Living the Dream hanno richiesto molto lavoro

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Domani segna il debutto di Tomodachi Life: Living the Dream, che uscirà sia su Switch che su Switch 2. Hai già potuto leggere cosa ne pensiamo nella nostra recensione, che puoi trovare a questo link.

Nintendo ora ci offre una storia deliziosamente sciocca, e un po' infantile, dello sviluppo del gioco sul loro sito ufficiale, in un nuovo capitolo di Ask the Developer. Il direttore Ryutaro Takahashi spiega che c'è stato un acceso dibattito all'interno del team sul fatto che il tuo Mii dovesse essere in grado di... Lascia andare.

"A proposito di piccoli quirk, c'è stato un grande dibattito tra il team sul fatto che i Mii dovessero poter... Sfogo. (Ride)"

La funzione è arrivata, ma non sono solo una bella bella figura. Il team si è davvero impegnato al massimo per ottenere il suono perfetto: "Abbiamo davvero ossessionato dal fatto che il suono sia perfetto", dice il direttore del suono Toru Minegishi, anche se ammette che alcuni di questi sono stati "un po' troppo realistici per i miei gusti."

E a quanto pare, non si tratta solo del design sonoro, perché quando un Mii taglia il formaggio, deve essere visivo anche visivo. Il direttore artistico Daisuke Kageyama spiega che riuscire a fare bene quella parte ha richiesto anche qualche aggiustamento serio:

"Per un po', l'effetto scoregga sembrava un'esplosione."

In breve, le emissioni digitali di metano del gioco non sono una cosa da ridere, dato che alcune persone chiaramente talentuose hanno fatto un lavoro sorprendente per assicurarsi che tutto funzionasse nel modo giusto.