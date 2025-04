Le semifinali di Champions League tra Barcellona, Inter, Arsenal e PSG Le Final Four della Champions League si svolgeranno finalmente questa settimana.

HQ La fase finale del Champions League è qui! Rimangono solo quattro squadre in gara e si scontreranno questa settimana e la prossima. Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcellona e Inter sono i candidati, e lo spettacolo inizia questo martedì alle 20:00 BST / 21:00 CEST, con Inter e PSG in vantaggio: giocheranno il ritorno, e l'eventuale recupero, nei loro stadi. Andata semifinali di Champions League

Martedì 29 aprile: Arsenal - PSG: 20:00 CEST, 21:00 CEST



Mercoledì 30 aprile: Barcellona - Inter: 20:00 CEST, 21:00 CEST

Ritorno semifinali di Champions League

Martedì 6 maggio: PSG - Arsenal: 20:00 BST, 21:00 CEST



Mercoledì 7 maggio: Inter - Barcellona: 20:00 BST, 21:00 CEST

La finale seguirà sabato 31 maggio alle 20:00 BST e 21:00 CEST. Arsenal - Inter? PSG - Barcellona? Arsenal - Barcellona? PSG - Barcellona? Facci sapere chi pensi che raggiungerà la finale e succederà al Real Madrid come nuovo campione d'Europa! Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock