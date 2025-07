Le sfide cinematografiche dei film di F1 sono ora disponibili in F1 25

HQ

La Formula 1 ha preso d'assalto il mondo quest'estate, in gran parte grazie all'enorme film di F1 che ha recentemente debuttato nei cinema. Ma che dire di coloro che cercano un'esperienza più approfondita con la squadra immaginaria del film, APXGP? F1 25 di Codemasters ha appena aggiunto i suoi scenari crossover di film di F1, che sono disponibili per tutti coloro che hanno preordinato il Iconic Edition o che da allora hanno acquistato il pacchetto separatamente.

Per quanto riguarda ciò che aggiunge per intero, ci viene detto di aspettarci sei sfide cinematografiche uniche ispirate alla storia e ai personaggi del film. Gli scenari porteranno l'azione a Silverstone, Monza, Zandvoort, Città del Messico, Spa-Francorchamps e Abu Dhabi, e ognuno vedrà i giocatori "navigare tra drammatici cambiamenti meteorologici e sfide strategiche di gioco, le abilità dei giocatori definiranno l'esito delle gare". Se riesci ad avere successo, sbloccherai il casco di Sonny Hayes (il personaggio di Brad Pitt) da indossare in F1 World o Driver Career.

Per il resto, da quando l'APXGP è arrivato nel gioco, sono state rivelate le valutazioni dei piloti di Sonny e Joshua Pearce di Damson Idris, con Sonny che ottiene un punteggio molto ammirevole di 87 (in gran parte grazie a un punteggio di esperienza di 94 e una statistica di 93), mentre Pearce arriva a 82.