Le specifiche della prossima BMW X5 sembrano essere trapelate

Abbiamo aspettato da anni un restyling completo dell'iconica BMW X5, e sembra che finalmente arriverà nell'anno modello 2027, grazie al reparto del marchio statunitense BMW che sembra aver diffuso informazioni su diversi modelli in arrivo.

Secondo Auto Blog e ulteriori informazioni fornite da Bimmer Post, la prossima X5 (nome in codice G65) inizierà la produzione questo autunno e sarà composta anche da una X5 40 xDrive e una versione diesel.

È sia più lungo che leggermente più alto rispetto al modello precedente, e sotto il cofano viene aggiornato un motore B58 a sei cilindri da 3,0 litri che eroga 394 cavalli e 398 libbre di coppia. C'è un motore elettrico integrato che aggiunge 17 cavalli, ma l'autonomia effettiva solo con la potenza elettrica è sconosciuta.

Attualmente non si sa se il prezzo previsto aumenterà.