Le squadre di Formula 1 e gli stakeholder avranno riunioni per valutare le nuove regole, ma non si prevedono grandi cambiamenti

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Le controverse nuove normative in Formula 1, con alcuni piloti favorevoli e altri contrari, potrebbero portare a cambiamenti, ma non prima del Gran Premio del Giappone del 29 marzo. La cancellazione di tutte le gare di aprile, previste per Bahrain e Arabia Saudita, significa che ci sarà tempo per una valutazione approfondita, dopo che alcuni piloti si sono lamentati, come Max Verstappen e Fernando Alonso, anche se non tutti la pensano allo stesso modo.

Secondo Motorsport, è in corso un "dialogo continuo" tra team e stakeholder e una valutazione delle nuove regole. Tuttavia, riferiscono che il consenso attuale è che non sono necessari cambiamenti significativi in vista del Gran Premio del Giappone, e che la FIA e vari team ritengono che la situazione non sia così grave e che non sia necessario intervenire immediatamente.

Uno dei principali difensori delle regole attuali è il capo Mercedes Toto Wolff, come previsto dato che hanno dominato le prime due gare con vittorie di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. "Dal punto di vista dell'intrattenimento, quello che abbiamo visto oggi tra Ferrari e Mercedes è stata una buona corsa. Molti sorpassi. Facevamo tutti parte della Formula 1 dove non c'erano sorpassi, letteralmente. A volte siamo troppo nostalgici dei bei vecchi tempi. Ma penso che il prodotto sia buono di per sé."

Wolff ha persino aggiunto che "è guidare l'auto che, per alcuni, non è il più piacevole", e che tutti gli indicatori indicano che la gente la sta adorando.