Le tariffe statunitensi potrebbero far salire il prezzo di Nintendo Switch 2, afferma Shuntaro Furukawa

Nintendo Switch è stata una storia di successo per Nintendo, dopo aver imparato dal fallimento di Wii U. A più di 8 anni dal suo lancio e con 152 milioni di unità vendute, Switch è un modello di successo e una strategia per il futuro dell'azienda. Nintendo Switch 2 punta a bissare il successo, con gli analisti che puntano al più grande lancio della storia, ma c'è un ostacolo imprevisto che nessuna campagna di marketing avrebbe potuto prevedere: Donald Trump.

O meglio, i dazi che il presidente degli Stati Uniti sta imponendo praticamente a tutti i paesi del mondo, compreso il Giappone e anche i paesi che producono e assemblano l'hardware di Switch 2 come Cina e Vietnam. Ciò ha portato a gravi interruzioni del programma di pre-ordine della console negli Stati Uniti e a una crescente preoccupazione che l'adeguamento dei prezzi in territori come l'Europa non sarà sufficiente a mantenere il margine considerato "positivo" per gli azionisti.

All'inizio di oggi è stata pubblicata la relazione finanziaria della società per la fine dell'anno fiscale 2025 e il consiglio di amministrazione ha successivamente presentato agli azionisti i dati e ha risposto ad alcune delle loro domande. C'è una preoccupazione particolare riguardo ai dazi che preoccupa, ed è stato lo stesso Shuntaro Furukawa a rispondere che, se la situazione non si normalizzerà presto o le tariffe commerciali aumenteranno, non escludono di dover aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2.

"Se le ipotesi sulle tariffe dovessero cambiare in modo significativo, vorremmo considerare quali adeguamenti dei prezzi dovremmo apportare e implementarli dopo aver considerato vari fattori".

La strategia a breve termine di Nintendo è quindi quella di distribuire e vendere il maggior numero possibile di unità di Nintendo Switch 2 in previsione di possibili cambiamenti, nonché di garantire il successo della console assicurandosi un'ampia base di giocatori.

"Al momento, la priorità assoluta è quella di diffondere rapidamente l'hardware di Switch 2".

Indipendentemente dal fatto che i preordini di Nintendo Switch 2 siano alti o meno, non c'è dubbio che Nintendo dovrà tenere d'occhio le sue mosse e politiche di prezzo, sia per far fronte alle tariffe statunitensi che per non perdere slancio in territori che stanno assumendo costi più elevati, come l'Europa.