Le Tartarughe Ninja visitano Ninja Gaiden II Black e il risultato è mozzafiato

Amiamo i ninja tanto quanto tutti gli altri, se non di più, e ovviamente i nostri cuori battono un po' più forte per le Tartarughe Ninja, specialmente per i personaggi originali meno esagerati e più cool del primo film.

E certamente ci sono altri che la pensano allo stesso modo. Tramite Resetera, l'attenzione si sta ora rivolgendo a una mod Ninja Gaiden II Black, sviluppata da FiendMods (tramite Nexus Mods), che sostituisce Ryu Hayabusa con tartarughe ninja - a seconda dei suoi costumi scelti - e... Il risultato è assolutamente eccezionale.

Dai un'occhiata qui sotto. Sicuramente ti fa venire la mente dalla bocca, e ci piacerebbe davvero fare un gioco con questo look. C'è qualcosa di speciale nel design originale, non credi?