Le tre cose Star Fox mancano (a parte le mappe più multiplayer)

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Il remake Star Fox per Nintendo Switch 2 è atterrato sui suoi piedi (animali). Accolto con entusiasmo dalla critica e celebrato anche dalla comunità (soprattutto dai giocatori veterani), il ritorno di Lylat Wars dopo 29 anni non avrebbe potuto andare meglio. O forse sì?

Anche se il gioco è molto completo e rifinito, c'era un aspetto chiave che avrebbe potuto essere approfondito, e diversi altri minori che avrebbero beneficiato di miglioramenti. Il gioco è brillante al lancio, ma ora che ha completato la sua prima settimana in vendita, questo è ancora più evidente, e si potrebbe dire che sta chiedendo a urgenza alcune correzioni e aggiunte che dovrebbero arrivare con l'inevitabile aggiornamento che Velan Studios sicuramente sta preparando. Come direbbe ROB 64: "Posizione confermata, invio rifornimenti... "

Al momento, basandoci sulla nostra esperienza e su ciò che gli utenti chiedono ripetutamente, questi sono i quattro miglioramenti che la prima patch Star Fox per Nintendo Switch 2 dovrebbe includere.

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1. Evidenziare le zone di colpo sui boss

Onestamente? Non ci è mai dispiaciuto questa omissione nel gioco, perché pensiamo che sia più bello così con la nuova grafica e che gli indizi audio siano sufficienti. Ma è anche vero che giriamo negli stessi punti deboli da quasi trent'anni, e che far lampeggiare parti distruttibili di rosso e giallo è una caratteristica presente fin dal primissimo Starwing su SNES.

Molti utenti, sia veterani che nuovi arrivati, hanno richiesto questo, e non costerebbe nulla a Velan aggiungerlo per motivi di accessibilità o anche solo per nostalgia. Potrebbe essere reso completamente opzionale, proprio come cambia i colori della squadra in Modalità Battaglia, per renderli più facili da distinguere.

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2. Schermate di classifiche e statistiche

Troviamo questa omissione molto più 'seria' rispetto alla precedente, dato lo spirito arcade del gioco, e non comprendiamo davvero la motivazione dietro a ciò, per quanto possa essere la tendenza a rimuovere classifiche online e altre compilazioni di dati dai titoli moderni... quando solo pochi anni fa era una parte essenziale del gioco!

Potrebbe essere per evitare che i risultati vengano truccati da bari? O aspettare che il multiplayer online dimostri il suo valore? In ogni caso, questo è ciò che stiamo chiedendo al Generale Pepper:



Giocatore singolo : Proprio come in Star Fox 64/Lylat Wars, una classifica o un menu di classifica che mostra i tuoi migliori punteggi della campagna, indicando la strada scelta. Su uno schermo separato, i punteggi più alti delle campagne di altri giocatori in tutto il mondo, per vederle come una sfida aggiuntiva e mostrare se sono state raggiunte con o senza i controlli del mouse . Sarebbe essenziale anche poter ordinare i punteggi per pianeta e livello di difficoltà.

: Proprio come in Star Fox 64/Lylat Wars, una classifica o un menu di classifica che mostra i tuoi migliori punteggi della campagna, indicando la strada scelta. Su uno schermo separato, i punteggi più alti delle campagne di altri giocatori in tutto il mondo, per vederle come una sfida aggiuntiva e mostrare se sono state raggiunte con o senza . Sarebbe essenziale anche poter ordinare i punteggi per pianeta e livello di difficoltà.

Multiplayer: La tua storia completa di gioco online, incluse le ore giocate, il tempo trascorso su ogni pianeta/modalità, i riconoscimenti ottenuti, i potenziamenti preferiti, i metodi di punteggio più usati, il rapporto vittorie-sconfitte su ogni mappa e altri dati per aiutarti a migliorare - come il tipo di 'morte' più comune.



3. Sala video, menu musicale e galleria d'arte

Giusto, capiamo che il fascino delle favolose cutscene integrate nel motore tra le missioni è guardarle mentre si avanza lungo ogni percorso sulla carta planetaria del Sistema Lylat. Tuttavia, per chi di voi gioca da più di 10 ore e ha già provato praticamente tutte le 25 possibili combinazioni di percorsi, probabilmente state già saltando le scene cinematografiche per andare subito all'azione. Ma se vuoi riguardarli in ordine, o solo uno in particolare? Una caratteristica molto apprezzata sarebbe una sala proiezione dove si possono guardare tutte le scene sbloccate finora, e creare una sorta di filmato personalizzato raccontando al gioco il percorso esatto con le sue varie variabili, da prima di Corneria fino ai due possibili finali dopo Venom.

A proposito, la colonna sonora orchestrale è fantastica, vero? Sappiamo che ci sono 10 tracce in anteprima su Nintendo Music come parte di quella 'pubblicazione speciale', ma non è completa e non sappiamo quando lo sarà. E non sarebbe fantastico poter godere delle fantastiche composizioni del miglior Koji Kondo direttamente nel gioco? Queste due disponibilità non sono mutuamente esclusive, come dimostrano, ad esempio, i giochi della collezione Super Mario 3D All-Stars. E se potessi accompagnare la musica con illustrazioni e concept art per ogni tema, tanto meglio.

In effetti, c'è così tanta arte sia nell'originale che nel remake che, se possiamo chiedere, i fan vorrebbero davvero vedere una galleria completa di opere d'arte di entrambi i progetti da accompagnare il già ottimo Holoviewer come ulteriore documentazione di questo vero classico.

4. Altre mappe per la Modalità Battaglia, per favore

Abbiamo lasciato questo per ultimo, ma questo non lo rende meno evidente. Abbiamo fatto questa richiesta nella nostra recensione di Star Fox, e anche già nell'anteprima! Anche se è vero che la nuova modalità Battaglia online è stata costruita da zero per questa uscita, nello stile di qualsiasi gioco multiplayer moderno (e quindi supera di gran lunga il concetto originale e molto basilare del N64), è proprio questo che ci fa desiderare e desiderare di più. In altre parole, ci hanno messo molto impegno, ci stiamo divertendo molto negli scontri spaziali, ed è per questo che non basta con le tre mappe/pianeti/modalità; Ovvero:



Battaglia per la Baia su Corneria



Scontroso nello spazio profondo nel Settore Y



Mischia con meteoriti su Fichina



Se Nintendo limitasse il rilascio a questi tre scenari e modalità di gioco solo per valutare la reazione della community al gioco e alle sue modalità, speriamo che le loro conclusioni siano chiare: servono più opzioni il prima possibile per evitare che il gioco diventi monotono troppo rapidamente.

E quali pianeti vorresti vedere aggiunti? È chiaro che i tre tipi di gioco potrebbero essere adattati ad altri pianeti. Sarebbe la strada più facile. Ad esempio, i satelliti Corneria su Katina, i pirati del Settore Y sul Settore X o Meteo, e i meteoriti Fichina su Venom. Ma lasciamo volare la nostra immaginazione (mai una frase è stata più adatta) nel caso Velan abbia bisogno di qualche idea:



Acquas, Macbeth, Titania . Non sarebbe fantastico gestire il sottomarino Blue Marine o il carro armato Landmaster in multiplayer? E se fosse asimmetrico, con solo un membro della squadra in grado di stare sott'acqua o su ruote, mentre gli altri si impegnano in battaglie aeree con le loro navi Arwing e Wolfen ?

. Non sarebbe fantastico gestire il sottomarino Blue Marine o il carro armato Landmaster in multiplayer? E se fosse asimmetrico, con solo un membro della squadra in grado di stare sott'acqua o su ruote, mentre gli altri si impegnano in battaglie aeree con le loro navi e ?

Solare . L'impostazione ideale per una modalità sopravvivenza: non solo devi cercare di danneggiare l'avversario, ma devi anche volare in alto e rigenerare costantemente la salute, mentre gli obiettivi ti costringono a scendere in quota e correre rischi.

. L'impostazione ideale per una modalità sopravvivenza: non solo devi cercare di danneggiare l'avversario, ma devi anche volare in alto e rigenerare costantemente la salute, mentre gli obiettivi ti costringono a scendere in quota e correre rischi.

Settore Z . E se ogni squadra avesse una nave madre come la Great Fox e si potessero lanciare missili contro l'avversario? Dovresti proteggerlo e cercare di lanciare missili dall'altra parte.

. E se ogni squadra avesse una nave madre come la Great Fox e si potessero lanciare missili contro l'avversario? Dovresti proteggerlo e cercare di lanciare missili dall'altra parte.

Zoness e Bolse . Il concetto di radar beacon, ma in multiplayer: cambiano schieramento se spari, e se ti colpiscono i punti vanno all'avversario. Allo stesso modo, la torre centrale di Bolse e i suoi campi elettromagnetici potrebbero apparire in vari punti su una mappa più grande.

. Il concetto di radar beacon, ma in multiplayer: cambiano schieramento se spari, e se ti colpiscono i punti vanno all'avversario. Allo stesso modo, la torre centrale di Bolse e i suoi campi elettromagnetici potrebbero apparire in vari punti su una mappa più grande.

Una mappa piena di ostacoli. Per ora, i pianeti sono relativamente facili da attraversare, anche se senza dubbio ti sei schiantato più di una volta contro i ponti di Corneria, i detriti spaziali nel Settore Y e le rocce di Fichina. E se una modalità premiasse l'abilità di pilotaggio con molti più elementi sullo schermo? Se ci facessero volare a tutta velocità tra detriti spaziali e altri ostacoli, cambierebbe davvero la dinamica di gioco e il senso di soddisfazione.



Questi sono i miglioramenti e le aggiunte che vorremmo vedere nell'aggiornamento Star Fox che Nintendo non ha ancora annunciato ufficialmente. Cosa chiederesti? Lascia il tuo commento qui sotto.