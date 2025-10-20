Le truppe britanniche otterranno una nuova autorità per abbattere i droni vicino alle basi

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le truppe britanniche riceveranno poteri ampliati per neutralizzare i droni che minacciano le installazioni militari in tutto il paese. Il segretario alla Difesa John Healey è pronto ad annunciare il cambiamento in un discorso lunedì, consentendo al personale di agire più rapidamente contro potenziali intrusioni dopo che diverse basi hanno segnalato attività aeree sospette lo scorso anno. La nuova politica introduce quella che i funzionari descrivono come una "opzione cinetica", consentendo alle forze di abbattere i droni se altre contromisure falliscono. Mentre i poteri si applicheranno inizialmente solo alle aree militari, il governo sta valutando la possibilità di estenderli agli aeroporti e ad altri siti sensibili. La mossa segue le crescenti preoccupazioni in tutta Europa per i droni non identificati che interrompono lo spazio aereo civile e della difesa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!