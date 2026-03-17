Le vendite di veicoli elettrici sono diminuite del 41% negli Stati Uniti a gennaio

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Sappiamo da tempo che le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti stanno faticando molto, soprattutto a causa della scadenza di un importante rimborso fiscale, ma il calo a gennaio è stato... beh, significativo.

Nuovi dati di registrazione (tramite InsideEVs) mostrano che le immatricolazioni per veicoli elettrici sono diminuite drasticamente. Secondo i dati di S&P Global Mobility citati da rapporti del settore, 59.802 veicoli elettrici sono stati registrati negli Stati Uniti a gennaio. Questo rappresenta un calo del 41% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando uno dei cali più marcati su base annua che il settore abbia registrato recentemente.

Il rallentamento ha anche ridotto la quota dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico complessivo. I veicoli elettrici rappresentavano solo il 5,1% di tutte le immatricolazioni dei nuovi veicoli, in netto calo rispetto all'8,3% di gennaio dell'anno precedente. Allo stesso tempo, le auto tradizionali a benzina hanno aumentato la loro quota di mercato, raggiungendo il 76,6%, mentre le ibride hanno continuato a crescere modestamente fino al 14,7%.

Sebbene la crisi di gennaio metta in evidenza l'incertezza persistente nel mercato statunitense delle auto elettriche, gli analisti sottolineano che il settore sta ancora evolvendo rapidamente. Nuovi modelli, incentivi in cambiamento e domanda dei consumatori in evoluzione potrebbero rapidamente rimodellare il mercato nei prossimi mesi.