Le vendite di videogiochi fisici hanno raggiunto il punto più basso negli Stati Uniti lo scorso anno

HQ

Potrebbe essere alla moda e di tendenza continuare ad acquistare DVD, dischi e altri supporti fisici, ma il numero di giocatori disposti a rinunciare alle vendite digitali sta solo diminuendo. Alla fine del 2025, gli Stati Uniti hanno registrato la loro spesa più bassa di sempre per nuovi giochi fisici, con una cifra scesa dell'11% a 1,5 miliardi di dollari.

Questo viene da Mat Piscatella di Circana tramite Bluesky, che ha spiegato che, sebbene il tasso di calo in realtà non sia così grave, ed è molto migliore del -28% di colpi subiti dai giochi fisici nel 2024, il rallentamento deriva dal fatto che negli Stati Uniti siamo vicini al fondo della fascia per quanto riguarda i ricavi dei giochi fisici.

Il lancio della Nintendo Switch 2 ha contribuito a stabilizzare le vendite di giochi fisici, poiché molti utenti di console Nintendo amano possedere copie fisiche dei loro giochi. Tuttavia, guardando al futuro del gaming, è difficile capire come possiamo deviare dal percorso digitale. I marketplace digitali offrono vendite maggiori, spesso offerte migliori e possono persino offrire ai giocatori i loro titoli molto prima rispetto alle uscite fisiche. I fan più accaniti continueranno a lottare per mantenere i giochi fisici, ma l'industria sembra essersi allontanata molto.