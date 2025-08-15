Le voci indicano il ritorno di Paladin in Diablo IV

HQ

Le voci stanno ancora una volta girando nella community di Diablo IV dopo che i fan più attenti che hanno scavato tra i file del gioco a seguito di un aggiornamento del server hanno scoperto alcune briciole di pane criptiche ma intriganti, che suggeriscono che il Paladino potrebbe farsi strada nel gioco come classe giocabile. Per coloro che ricordano i giorni di gloria, il Paladino era uno dei preferiti dai fan in Diablo II, offrendo un mix quasi perfetto di buff magici e abilità nel brandire la spada.

I file in questione portano la misteriosa etichetta 2.5.Xpaladin.67961. Una teoria attuale è che "2.5" si riferisca a un'imminente espansione per Diablo IV, che dovrebbe essere lanciata il prossimo anno. Ora che ha due anni, il gioco è stato originariamente rilasciato con cinque classi - Barbaro, Stregone, Druido, Ladro e Negromante - e ha visto la sua prima nuova aggiunta, lo Spiritborn, nell'espansione Vessel of Hatred dello scorso anno.

Quindi la grande domanda è: quale classe speravate di vedere in Diablo IV?