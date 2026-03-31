Le voci su nuovi iPhone includono l'avanzamento dei pieghevoli

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L'iPhone pieghevole di Apple è stato oggetto di voci di lunga data e, secondo nuove voci, ora si prevede che rappresenti "la revisione più significativa" del design dell'iPhone che Apple abbia mai realizzato, come riportato da Tweak Town.

Su Bloomberg, un noto insider Apple, Mark Gurman, afferma che il prossimo iPhone Fold di Apple sarà il più grande cambiamento nel design degli iPhone dalla nascita dello smartphone. Apple è nota per apportare "grandi" cambiamenti al design dell'iPhone ogni poche generazioni, come iPhone 4, iPhone 6 e iPhone X.

iPhone Fold sarà qualcosa di diverso, poiché avrà un formato completamente nuovo. Sembra che Apple opterà per un design pieghevole in stile libro: un display esterno abbinato a uno interno più grande. Proprio come su altri dispositivi pieghevoli, anche il display interno dell'iPhone Fold è pensato per il multitasking, come avere due app aperte fianco a fianco.

Si prevede che l'iPhone Fold avrà uno schermo esterno da 5,5 pollici che si aprì in uno schermo interno da 7,8 pollici. La cerniera è realizzata in acciaio inossidabile e in lega di titanio. Le celle della batteria sono simili a quelle presenti nell'iPhone 17, e dispone di due fotocamere posteriori, una frontale e un pulsante laterale Touch ID.